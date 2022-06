Esterno notte, alla Caversazzi anteprime, film di stagione e grandi classici (Di venerdì 24 giugno 2022) Bergamo. Il cartellone è ricco di imperdibili prime visioni, ma ci sono anche i film più apprezzati della stagione appena trascorsa e alcuni grandi classici in versione restaurata. Esterno notte, la storica rassegna di cinema all’aperto al cortile della biblioteca Caversazzi a Bergamo in via Tasso 5, è tornata con una programmazione ampia e variegata, capace di soddisfare le esigenze di tutto il pubblico. Ogni sera fino al 7 settembre verranno proiettati film spaziando fra generi diversi, in modo da accontentare le differenti tipologie di spettatori. Questa è la prima parte del programma; la seconda sarà disponibile entro la fine del mese di luglio. Venerdì 24 giugno alle 21.30 Arena Estiva, via TassoScompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen Una giovane ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Bergamo. Il cartellone è ricco di imperdibili prime visioni, ma ci sono anche ipiù apprezzati dellaappena trascorsa e alcuniin versione restaurata., la storica rassegna di cinema all’aperto al cortile della bibliotecaa Bergamo in via Tasso 5, è tornata con una programmazione ampia e variegata, capace di soddisfare le esigenze di tutto il pubblico. Ogni sera fino al 7 settembre verranno proiettatispaziando fra generi diversi, in modo da accontentare le differenti tipologie di spettatori. Questa è la prima parte del programma; la seconda sarà disponibile entro la fine del mese di luglio. Venerdì 24 giugno alle 21.30 Arena Estiva, via TassoScompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen Una giovane ...

