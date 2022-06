Esce di casa e non torna più: l’appello del figlio per ritrovare l’anziana mamma Conchita (Di venerdì 24 giugno 2022) La cercano ovunque da una settimana. Da quando, venerdì scorso, è uscita di casa e non è più rientrata. Senza chiavi, senza telefono, senza macchina. Lei Conchita, si è allontanata dalla sua abitazione di Roma, in via Milano. Come spiega il figlio, Marco Todde, la donna ha 71 anni, non ha disturbi mentali ma soffre molto il caldo. “Ho già fatto denuncia di scomparsa ma ancora nulla”, spiega Marco. “Mia madre è alta 1,70 e pesa sui 70 kg. Vi prego, chiunque la vedesse mi chiami subito. Il mio numero è 3939393938”. Situazione d’emergenza L’uomo spiega anche che la mamma ha la pressione alta e deve prendere le pasticche tutti i giorni. “Ha con sé – aggiunge – solo una borsa e un portafoglio, con la carta d’identità. Ho fatto la denuncia e i carabinieri hanno allertato gli ospedali. Ma al momento nulla. L’unica notizia che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) La cercano ovunque da una settimana. Da quando, venerdì scorso, è uscita die non è più rientrata. Senza chiavi, senza telefono, senza macchina. Lei, si è allontanata dalla sua abitazione di Roma, in via Milano. Come spiega il, Marco Todde, la donna ha 71 anni, non ha disturbi mentali ma soffre molto il caldo. “Ho già fatto denuncia di scomparsa ma ancora nulla”, spiega Marco. “Mia madre è alta 1,70 e pesa sui 70 kg. Vi prego, chiunque la vedesse mi chiami subito. Il mio numero è 3939393938”. Situazione d’emergenza L’uomo spiega anche che laha la pressione alta e deve prendere le pasticche tutti i giorni. “Ha con sé – aggiunge – solo una borsa e un portafoglio, con la carta d’identità. Ho fatto la denuncia e i carabinieri hanno allertato gli ospedali. Ma al momento nulla. L’unica notizia che ...

