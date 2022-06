Elena Cornaro Piscopia, 344 anni fa la prima donna laureata al mondo. E oggi? “Fra segregazione orizzontale e verticale le disparità continuano” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 25 giugno 1678 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia si laurea in filosofia all’Università di Padova. È la prima donna laureata al mondo. Dopo Elena servirà attendere più di cinquant’anni perché un’altra donna possa laurearsi: Laura Bassi arriverà a questo traguardo a Bologna nel 1732, dove otterrà anche titolo dottorale e libera docenza. Un mondo lontano, dove condizione di genere ed estrazione sociale tracciavano confini sostanzialmente invalicabili per l’accesso al mondo intellettuale. Un simbolo, oggi, attraverso cui riflettere sulla condizione contemporanea delle donne nelle università. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto il parere di Carlotta Sorba, professoressa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 25 giugno 1678Lucreziasi laurea in filosofia all’Università di Padova. È laal. Doposervirà attendere più di cinquant’perché un’altrapossa laurearsi: Laura Bassi arriverà a questo traguardo a Bologna nel 1732, dove otterrà anche titolo dottorale e libera docenza. Unlontano, dove condizione di genere ed estrazione sociale tracciavano confini sostanzialmente invalicabili per l’accesso alintellettuale. Un simbolo,, attraverso cui riflettere sulla condizione contemporanea delle donne nelle università. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto il parere di Carlotta Sorba, professoressa ...

