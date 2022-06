Drammatico incidente in A1 sulla Napoli-Roma: due morti e un ferito grave (Di venerdì 24 giugno 2022) Sarebbero due le vittime del Drammatico incidente avvenuto oggi, 24 giugno, sull’autostrada A1 Roma-Napoli all’altezza del casello di Capua. A provocare la tragedia un tamponamento a catena dalla dinamica ancora incerta. incidente in A1: due morti all’altezza di Capua Secondo quanto riporta Edizione Caserta, al km 79 della carreggiata Nord, nel territorio di Teano, diversi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Sarebbero due le vittime delavvenuto oggi, 24 giugno, sull’autostrada A1all’altezza del casello di Capua. A provocare la tragedia un tamponamento a catena dalla dinamica ancora incerta.in A1: dueall’altezza di Capua Secondo quanto riporta Edizione Caserta, al km 79 della carreggiata Nord, nel territorio di Teano, diversi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

himeralive : Il drammatico incidente è avvenuto in Piemonte. La vittima, Francesco Angelo Convertini, aveva 33 anni ed era origi… - Cosenza2punto0 : Drammatico incidente sulla SS18 nell'alto tirreno cosentino. Nello scontro tra due moto muore un 41enne… - TeleradioNews : Matera. Lavoro, ennesimo infortunio mortale: insorgono Barbarossa e Giordano (UGL) - Barbarossa e Giordano (Ugl): “… - rozzo_barone : RT @69blackout: Vorrei dire a @matteosalvinimi e ad altri suoi colleghi che a 74 anni un operaio dovrebbe essere in pensione a godersi i ni… - 69blackout : Vorrei dire a @matteosalvinimi e ad altri suoi colleghi che a 74 anni un operaio dovrebbe essere in pensione a gode… -