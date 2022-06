"Dolori atroci e costretta in carrozzina": il dramma di Eva Henger, come è ridotta (Di venerdì 24 giugno 2022) Le condizioni di salute di Eva Henger migliorano, dopo l'incidente che l'ha coinvolta lontano dall'Italia. Per lei è stato necessario un lungo ricovero e poi il trasferimento in una clinica romana. Adesso sta meglio. Eva Henger, nei giorni scorsi, ha lasciato la clinica romana e ha iniziato un percorso di riabilitazione. Per lei si è trattato di un momento davvero brutto: ha sfiorato la morte dopo un incidente terribile. Il settimanale Novella2000 racconta la convalescenza della donna, che si mostra con il tutore alla gamba ed è costretta a muoversi in carrozzina. Su Novella 2000 posa insieme al marito, produttore e imprenditore, e alla figlia di tredici anni Jennifer. Che è viva per miracolo: doveva essere in auto quel giorno, ma alla fine è rimasta a casa (salvandosi). Eva Henger confessa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Le condizioni di salute di Evamigliorano, dopo l'incidente che l'ha coinvolta lontano dall'Italia. Per lei è stato necessario un lungo ricovero e poi il trasferimento in una clinica romana. Adesso sta meglio. Eva, nei giorni scorsi, ha lasciato la clinica romana e ha iniziato un percorso di riabilitazione. Per lei si è trattato di un momento davvero brutto: ha sfiorato la morte dopo un incidente terribile. Il settimanale Novella2000 racconta la convalescenza della donna, che si mostra con il tutore alla gamba ed èa muoversi in. Su Novella 2000 posa insieme al marito, produttore e imprenditore, e alla figlia di tredici anni Jennifer. Che è viva per miracolo: doveva essere in auto quel giorno, ma alla fine è rimasta a casa (salvandosi). Evaconfessa di ...

