(Di venerdì 24 giugno 2022), in arrivo a titolo definitivo per la difesadall’Empoli. Per lui 19 presenze e 2 gol la scorsa stagione Ilha annunciato di aver acquistato a titolo definitivodall’Empoli. Di seguito il comunicato del club crociato.è un Crociato! ???Il comunicato ???? https://t.co/fizo3sF8ll#Forzapic.twitter.com/Yz9ztdswx0— ????? ?????? ???? (@1913calcio) June 24, 2022 «IlCalcio 1913 annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di(Cremona, 09.02.1990) dall’Empoli Football Club. Benvenuto ...

Pubblicità

serieB123 : SerieB Rescissione UFFICIALE col Parma: è Premier League sullo sfondo - CalcioNews24 : Calciomercato Parma, ufficiale l’arrivo di Simone Romagnoli - ZonaBianconeri : RT @Domenic36396232: Il #Palermo vuole il ritorno di #Fiordilino e intanto sonda il nome di Hans #NicolussiCaviglia della #Juventus, seguit… - serieB123 : SerieB UFFICIALE: il Parma piazza il colpo dalla Serie A - sportal_it : Il Parma saluta Brugman: tutto fatto con i Galaxy -

Calciomercato.com

, in arrivo a titolo definitivo per la difesa Simone Romagnoli dall'Empoli. Per lui 19 presenze e 2 gol la scorsa stagione Ilha annunciato di aver acquistato a titolo ...Simone Romagnoli e Mario Pasalic © LaPresseQuesto il comunicato dell'Empoli a riguardo: 'Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con ilCalcio 1913 per la cessione a titolo ... Parma, Krause ufficializza Romagnoli Il Parma ha reso noto di aver trovato un accordo di rescissione consensuale di contratto con Enzo Maresca. La separazione ufficiale era già nell’aria, dopo che l’ormai ex tecnico gialloblu era stato ...Si prospetta un campionato di Serie B spettacolare ed emozionante, diverse grandi piazze d'Italia si trovano riunite nel campionato cadetto. La lotta promozione vedrà protagoniste squadre come Cagliar ...