Al Bano e Loredana Lecciso in crisi? I fan lo hanno notato subito

Leggi su tvzap

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sembra che tra AlCarrisi eci sia aria di. Poche ore fa,ha pubblicato un post su Instagram che ha stupito tutti. Secondo molti followers il suo gesto rivela molto più di quanto sembri. In tantissimi fan del cantante sperano che i due siano arrivati al capolinea e che Alpossa tornare con Romina Power. Cosa sta succedendo alla coppia? La storia tra AlCarrisi ee Alsi sono conosciuti tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del duemila, quando lei, allora molto giovane, lavorava come giornalista per una tv locale pugliese. L’amore tra i due scoppiò proprio quando lei chiese al ...