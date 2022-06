Aborto, Biden: 'È un giorno triste per il nostro Paese ma la battaglia non è finita' (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte Suprema ha aperto una pagine nera e oscurantista che potrà portare indietro le lancette della storia. "È un giorno triste per il nostro Paese, ma non significa che la battaglia sia finita". ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte Suprema ha aperto una pagine nera e oscurantista che potrà portare indietro le lancette della storia. "È unper il, ma non significa che lasia". ...

Pubblicità

fattoquotidiano : #RoeVsWade la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella il diritto all' #aborto. Le donne in piazza mentre la presid… - TgLa7 : #aborto, #Biden: 'Brutta giornata per americani e Paese - fanpage : “È un giorno triste per gli Stati Uniti. So che molte donne andranno incontro a situazioni difficilissime. Sono dal… - sarais53 : RT @paolo_r_2012: Usa cancella aborto, Biden: 'Giorno triste per la Corte e il Paese, a rischio salute e vita delle donne' - Il Fatto Quoti… - seguimi2022 : RT @Stef77359537: JOE BIDEN, 2006: 'Non vedo l'aborto come una scelta e un diritto. Penso che sia sempre una tragedia'. Oltre al parere no… -