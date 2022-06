Ucraina | arrivati lanciarazzi Usa Himars

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Arrivato inil sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, noto come, inviato dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, che ha ringraziato il Segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin ”per questi mezzi potenti”. Su Twitter, il ministro ucraino ha scritto inoltre che ”l’estate sarà calda per gli occupanti russi. E sarà l’ultima per alcuni di loro”. L’(High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema missilistico è in grado di lanciare missili con una gittata di circa 80 chilometri. Si tratta quindi di missili con una gittata inferiore a quella massima del sistema, che è di circa 300 chilometri. Ma la loro gittata è comunque molto superiore a quella delle armi ...

I lanciarazzi americani "Himars sono arrivati in Ucraina", annuncia su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov. "Grazie al mio collega e amico americano segretario alla Difesa Lloyd J. Austin per questi mezzi potenti".