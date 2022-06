Siccità: Tajani, 'da Fi presentato piano al Governo, Ue intervenga su ogm' (Di giovedì 23 giugno 2022) Bruxelles, 23 giu. (Adnkronos) - "Forza Italia ha elaborato un piano strategico contro la Siccità che abbiamo consegnato oggi al presidente del Consiglio, Draghi, al ministro Patuanelli e al responsabile della Protezione civile Curcio. Si tratta di un piano che non si preoccupa soltanto della questione odierna, ma prevede la realizzazione di almeno 200 invasi per raccogliere l'acqua piovana in modo da risolvere la questione in maniera strategica". LO ha annunciato Antonio Tajani, coordinatore di Fi, parlando con i giornalisti a Bruxelles. "In più -ha aggiunto- chiederemo alla Commissione europea un intervento per svincolare dal dibattito sugli ogm l'uso delle tecnologie di evoluzione assistita che riguarda piante che sono più resistenti alla Siccità". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Bruxelles, 23 giu. (Adnkronos) - "Forza Italia ha elaborato unstrategico contro lache abbiamo consegnato oggi al presidente del Consiglio, Draghi, al ministro Patuanelli e al responsabile della Protezione civile Curcio. Si tratta di unche non si preoccupa soltanto della questione odierna, ma prevede la realizzazione di almeno 200 invasi per raccogliere l'acqua piovana in modo da risolvere la questione in maniera strategica". LO ha annunciato Antonio, coordinatore di Fi, parlando con i giornalisti a Bruxelles. "In più -ha aggiunto- chiederemo alla Commissione europea un intervento per svincolare dal dibattito sugli ogm l'uso delle tecnologie di evoluzione assistita che riguarda piante che sono più resistenti alla".

