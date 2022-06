Rifugiati | l’appello del Tavolo Asilo immigrazione | “Basta con la logica emergenziale | si chiudano i Cas Va riformata l’accoglienza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) “Dopo 20 anni bisogna abbandonare e smantellare ladei Centri d’Accoglienza Straordinaria (CAS) e riformare il sistema d’accoglienza pere richiedenti“. A lanciareal governo, nel corso di una conferenza stampa a Roma, è il, che riunisce le organizzazioni della società civile impegnate per la promozione e la tutela dei diritti delle persone di origine straniera nel nostro Paese. “Venti anni fa il nostro Parlamento introduceva per legge il Sistema di Protezione per Richiedenti(SPRAR), il primo sistema pubblico di accoglienza per chi arrivava in Italia in fuga da guerre e persecuzioni, oggi ribattezzato SAI (Sistema d’accoglienza ...