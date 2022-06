Renzo Arbore e l’amore per Mara Venier: “Non sono mai stato fedele” (Di giovedì 23 giugno 2022) Renzo Arbore è un personaggio radio-visivo, uno showman e un musicista italiano. Nasce a Foggia nel 1937, si laurea in giurisprudenza e poi inizia a fare strada nel territorio pugliese. Nel 1972 inizia la sua prima carriera nel mondo musicale con un gruppo chiamato “N.U. Orleans Rubbish Band” e incide qualche disco. Poi decide di proseguire la sua carriera in radio con l’amico Gianni Boncompagni. Negli anni ’60 avviene il passaggio dalla radio alla televisione grazie al suo programma “Speciale Tv” programma musicale che ha ospitato grandi personalità come quella di Lucio Battisti; il programma può essere definito il primo talk-show italiano. Nel 1976 oltre al programma Domenica In, appare un altro programma su Rai 2 “L’Altra domenica” che vede protagonista proprio Renzo Arbore. Renzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)è un personaggio radio-visivo, uno showman e un musicista italiano. Nasce a Foggia nel 1937, si laurea in giurisprudenza e poi inizia a fare strada nel territorio pugliese. Nel 1972 inizia la sua prima carriera nel mondo musicale con un gruppo chiamato “N.U. Orleans Rubbish Band” e incide qualche disco. Poi decide di proseguire la sua carriera in radio con l’amico Gianni Boncompagni. Negli anni ’60 avviene il passaggio dalla radio alla televisione grazie al suo programma “Speciale Tv” programma musicale che ha ospitato grandi personalità come quella di Lucio Battisti; il programma può essere definito il primo talk-show italiano. Nel 1976 oltre al programma Domenica In, appare un altro programma su Rai 2 “L’Altra domenica” che vede protagonista proprio...

Pubblicità

Ivo_Serentha : 24 giugno 1937 - Nasce l'artista Renzo Arbore - felice_modica : @DarkLadyMouse Dopo il successo travolgente e al di là di ogni aspettativa di “Quelli della notte”, il volpone di R… - sotgiusim : RT @formichenews: ??Tutti gli amori di #RenzoArbore. ??Foto archivio Pizzi per i suoi 85 anni ?? ?? - formichenews : ??Tutti gli amori di #RenzoArbore. ??Foto archivio Pizzi per i suoi 85 anni ?? ?? - MeglioNotizie : Buon compleanno Renzo Arbore, 85 anni per genio tv -