Questa mamma incinta del secondo maschio parla della delusione di genere

Nicole Shamlin, una madre americana incinta del secondo maschio, ha caricato su TikTok un video che ha suscitato qualche controversia: nel video la donna è in lacrime, devastata dalla rivelazione del sesso del suo secondo figlio, che sperava fosse una femmina. La clip della delusione della futura mamma, che si intitola "La delusione del sesso è reale", vanta attualmente quasi 250.000 visualizzazioni su TikTok. Nella clip si vede dapprima la donna col compagno, apparentemente felice, che scopre di aspettare un maschio sparando un fumogeno che si scopre essere di fumo e coriandoli di colore blu, con la didascalia "Cos'hanno visto gli altri al nostro gender reveal party", e poi la donna in lacrime, sul letto, con la ...

