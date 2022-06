Maturità: al via la seconda prova predisposta dagli istituti (Di giovedì 23 giugno 2022) Oggi, a partire dalle 8,30, si sta svolgendo la seconda prova scritta dell’esame di Maturità , diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 giugno 2022) Oggi, a partire dalle 8,30, si sta svolgendo lascritta dell’esame di, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di...

Pubblicità

FrancescoSamma2 : La democrazia non c'entra nulla. C'entra la sua degenerazione nel lassismo. Dio é sempre misericordioso, gli esami… - mariacc4880 : Luigi Strangis - Tienimi stanotte (Official Video) - Nicola23453287 : RT @illeggibile: Temi di maturità: - discriminazioni degli ebrei via Segre - crisi climatica e necessità di sovrastato mondiale - pandemia… - antennatre : MESTRE | MATURITA’ AL VIA: «E’ BELLO TORNARE ALLA NORMALITA’» - infoitinterno : Maturità 2022, oggi al via la seconda prova scritta -