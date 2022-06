“È morta?” Chi l’ha Visto? | Federica Sciarelli diventa una furia in diretta | cosa ha scoperto

(Di giovedì 23 giugno 2022) Momento di rabbia durante l’ultima puntata di Chiparla di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone sparita da anni senza lasciare tracce. C’è da dire che nel corso degli anni, la padrona di casa ha stretto un bel rapporto con la Maggio. A questo punto laè partita all’attacco su alcuni sciacalli che avrebbero parlato della morte di Piera Maggio: “Scusatemi ma stasera voglio iniziare in una maniera un po’ strana”. “Vogliamo denunciare che ieri è stato pubblicato un post davvero vergognoso su un sito che si chiama Calabria da Sogno.it. Il sito annuncia la morte di Piera Maggio. E poi viene ripreso, come spesso succede, da altri. Alla fine la notizia è circolata su diversi siti on line. C’è chi lo rilancia sui social, chiedendo di scrivere una preghiera oppure ...

Pubblicità

fanpage : Sara Mazzonetto, 21enne, ex alunna di #CloeBianco, professoressa morta suicida: “Molti professori dicevano che Cloe… - Agenzia_Ansa : Il nonno paterno della bambina trovata morta: 'Un rapimento era impensabile. La madre di #Elena era una ragazza mol… - maik89369417 : @sregolatore L'Italia non fa cagare. L'Italia è solo stata vittima di alto tradimento da parte di chi ha svenduto l… - maurapdd : RT @useer_eden: ma io immagino chi clicca #tette trovandosi foto di 7 coreani IO MORTA, QUESTO FANDOM MI FA MORIRE - empat1ca : RT @useer_eden: ma io immagino chi clicca #tette trovandosi foto di 7 coreani IO MORTA, QUESTO FANDOM MI FA MORIRE -

... la prof transgendersuicida l'11 giugno. Che cosa emerso Innanzitutto evidente che alcune ... Bisognerebbe rispettare la scelta dolorosissima che ha portato avanti, e invece c'ne ha ...La Conduttrice diL'Ha Visto ha chiesto agli spettatori di segnalare tutte le fake news come ... Piera Maggio ha replicato alla bufala dal suo profilo Twitter: " Ancora non sono. Per coloro ...Gli ucraini non sono stanchi. Stanno morendo ancora. E noi continueremo a sostenere loro e i valori di democrazia e libertà che Putin vuole distruggere”. Ben detto. E applausi di cuore. Al direttore - ...GAIARINE - «Non abbiamo mai ricevuto alcun messaggio da quella giovane che guidava l’altra auto coinvolta nell’incidente in cui è morta mia sorella: né ...