Donato Marti: morto di lavoro a 72 anni perché con la pensione non riusciva a vivere (Di giovedì 23 giugno 2022) Una tragedia che riflette i tempi di oggi. Donato Marti, pensionato di 72 anni, è morto in un cantiere edile a Lecce. Caduto da un impalcatura, con un volo di cinque metri e un impatto con il suolo che non gli ha lasciato scampo, nonostante i tentativi di soccorso. Una morte bianca. Una morte di una persona che – come raccontano quelli che lo conoscevano ad Avetrana (la sua città) – non doveva trovarsi in quel posto a lavorare dopo una vita passata in giro per i cantieri. Ma le condizioni economiche e quella pensione che non consentiva a lui e alla sua famiglia di vivere tranquillamente, l’hanno spinto a non fermarsi. Fino alla tragedia della sua morte. Donato Marti, il pensionato morto sul lavoro ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Una tragedia che riflette i tempi di oggi., pensionato di 72, èin un cantiere edile a Lecce. Caduto da un impalcatura, con un volo di cinque metri e un impatto con il suolo che non gli ha lasciato scampo, nonostante i tentativi di soccorso. Una morte bianca. Una morte di una persona che – come raccontano quelli che lo conoscevano ad Avetrana (la sua città) – non doveva trovarsi in quel posto a lavorare dopo una vita passata in giro per i cantieri. Ma le condizioni economiche e quellache non consentiva a lui e alla sua famiglia ditranquillamente, l’hanno spinto a non fermarsi. Fino alla tragedia della sua morte., il pensionatosul...

