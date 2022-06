Di Maio conferma la regola: da 15 anni il primo partito nelle urne poi va in pezzi in aula (Di giovedì 23 giugno 2022) Generalmente in politica, come in ogni altra vicenda della vita, sono le vittorie a unire e le sconfitte a dividere. Eppure nella politica italiana, dal 2008 a oggi, capita sistematicamente il contrario: è il partito più votato a non arrivare intero alla fine della legislatura. Sono infatti quasi quindici anni che la formazione più votata nelle urne, arrivata a metà del percorso, entra in crisi e si spacca clamorosamente in aula, subendo una scissione organizzata o dal leader della precedente stagione (Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte oggi, Pier Luigi Bersani contro Matteo Renzi nel 2017) o dal leader di uno dei due partiti fondatori del nuovo soggetto (Gianfranco Fini contro Silvio Berlusconi nel 2010), portandosi dietro decine di parlamentari, ministri e dirigenti storici. È la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) Generalmente in politica, come in ogni altra vicenda della vita, sono le vittorie a unire e le sconfitte a dividere. Eppure nella politica italiana, dal 2008 a oggi, capita sistematicamente il contrario: è ilpiù votato a non arrivare intero alla fine della legislatura. Sono infatti quasi quindiciche la formazione più votata, arrivata a metà del percorso, entra in crisi e si spacca clamorosamente in, subendo una scissione organizzata o dal leader della precedente stagione (Luigi Dicontro Giuseppe Conte oggi, Pier Luigi Bersani contro Matteo Renzi nel 2017) o dal leader di uno dei due partiti fondatori del nuovo soggetto (Gianfranco Fini contro Silvio Berlusconi nel 2010), portandosi dietro decine di parlamentari, ministri e dirigenti storici. È la ...

