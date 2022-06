Covid, l’Ema dà il via libera a un nuovo vaccino francese: Valneva (Di giovedì 23 giugno 2022) l’Ema approva un nuovo vaccino contro il Covid; Valneva sarà raccomandato a persone dai 18 ai 50 anni. Ema, approvato il nuovo vaccino Valneva Photo Credits: farmacianews.itL’Agenzia europea dei medicinali – Ema – approva un nuovo vaccino francese anti-Covid: Valneva. L’uso sarebbe consigliato a persone dai 18 ai 50 anni. Il nuovo vaccino, realizzato da un’azienda biotecnologica francese, contiene particelle intere inattivate del ceppo originale del virus Covid; tuttavia, quest’ultime, non hanno la facoltà di causare patologie ma vanno ad attivare e innescare una risposta immunitaria. Lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)approva uncontro ilsarà raccomandato a persone dai 18 ai 50 anni. Ema, approvato ilPhoto Credits: farmacianews.itL’Agenzia europea dei medicinali – Ema – approva unanti-. L’uso sarebbe consigliato a persone dai 18 ai 50 anni. Il, realizzato da un’azienda biotecnologica, contiene particelle intere inattivate del ceppo originale del virus; tuttavia, quest’ultime, non hanno la facoltà di causare patologie ma vanno ad attivare e innescare una risposta immunitaria. Lo ...

