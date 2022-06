Covid, Gimbe: “Impennata di casi nell’ultima settimana, tornano a salire i ricoveri”. Il piano del governo: vaccini “bivalenti” in autunno (Di giovedì 23 giugno 2022) Una crescita di nuovi casi di Covid-19 del 58,9% in sette giorni, con un +14,4% di ricoveri ordinari e un +12,6% di terapie intensive. Sono i numeri più allarmanti del monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe riferito alla settimana 15-21 giugno: “Assistiamo a una netta Impennata dei nuovi casi settimanali che si attestano intorno a 255mila, con una media mobile a sette giorni che supera quota 36mila casi al giorno”, commenta il presidente Nino Cartabellotta. L’incremento dei contagi riguarda tutte le regioni, con il valore più basso in Valle d’Aosta al +31,3% e il picco in Friuli-Venezia Giulia al +91,5%. Decresce però il numero dei morti da Covid: negli ultimi sette giorni sono stati 337, -19% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Una crescita di nuovidi-19 del 58,9% in sette giorni, con un +14,4% diordinari e un +12,6% di terapie intensive. Sono i numeri più allarmanti del monitoraggiole della fondazioneriferito alla15-21 giugno: “Assistiamo a una nettadei nuovili che si attestano intorno a 255mila, con una media mobile a sette giorni che supera quota 36milaal giorno”, commenta il presidente Nino Cartabellotta. L’incremento dei contagi riguarda tutte le regioni, con il valore più basso in Valle d’Aosta al +31,3% e il picco in Friuli-Venezia Giulia al +91,5%. Decresce però il numero dei morti da: negli ultimi sette giorni sono stati 337, -19% ...

