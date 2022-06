Covid: altri 583 casi a Bergamo, in Lombardia tasso di positività al 22,3% (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono 583 i positivi al Covid-19 segnalati in provincia di Bergamo nel bollettino di giovedì 23 giugno, 8.507 in Lombardia a fronte di 38.099 tamponi effettuati (il 22,3%). Negli ospedali lombardi sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (18), mentre aumentano quelli nei reparti (698, + 14). Sono invece 15 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 38.099, totale complessivo: 38.381.052 – i nuovi casi positivi: 8.507 – in terapia intensiva: 18 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 689 (+14) – i decessi, totale complessivo: 40.753 (+15) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.995 di cui 1.225 a Milano città; Bergamo: 583; Brescia: 903; Como: 474; Cremona: 210; Lecco: 280; Lodi: 136; Mantova: 353; Monza e Brianza: 920; Pavia: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono 583 i positivi al-19 segnalati in provincia dinel bollettino di giovedì 23 giugno, 8.507 ina fronte di 38.099 tamponi effettuati (il 22,3%). Negli ospedali lombardi sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (18), mentre aumentano quelli nei reparti (698, + 14). Sono invece 15 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 38.099, totale complessivo: 38.381.052 – i nuovipositivi: 8.507 – in terapia intensiva: 18 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 689 (+14) – i decessi, totale complessivo: 40.753 (+15) I nuoviper provincia: Milano: 2.995 di cui 1.225 a Milano città;: 583; Brescia: 903; Como: 474; Cremona: 210; Lecco: 280; Lodi: 136; Mantova: 353; Monza e Brianza: 920; Pavia: ...

