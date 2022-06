Appuntamento in Adriatico, il tour velico per promuovere il diporto nautico (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è svolto lunedì 20 giugno 2022, a Manfredonia, nel meraviglioso Porto turistico, Marina del Gargano, l’annuale Appuntamento con il tour velico Appuntamento in Adriatico, organizzato da Assonautica Italiana. Ogni anno l’evento seleziona nuove tappe e nuove rotte, e anche nel 2022 si è optato per la città pugliese di Manfredonia. Gli ospiti di Appuntamento in Adriatico Quattordici imbarcazioni, con i rispettivi equipaggi, sono arrivate sui pontili del Porto turistico e sono state accolte dall’Ing. Salvatore Guglielmi, Presidente delegato dell’Assonautica provinciale di Capitanata. Non si tratta solo di una prova di elevata marineria, ma anche di una grande opportunità per dare il giusto valore alla nautica da diporto intesa come vettore di turismo, ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è svolto lunedì 20 giugno 2022, a Manfredonia, nel meraviglioso Porto turistico, Marina del Gargano, l’annualecon ilin, organizzato da Assonautica Italiana. Ogni anno l’evento seleziona nuove tappe e nuove rotte, e anche nel 2022 si è optato per la città pugliese di Manfredonia. Gli ospiti diinQuattordici imbarcazioni, con i rispettivi equipaggi, sono arrivate sui pontili del Porto turistico e sono state accolte dall’Ing. Salvatore Guglielmi, Presidente delegato dell’Assonautica provinciale di Capitanata. Non si tratta solo di una prova di elevata marineria, ma anche di una grande opportunità per dare il giusto valore alla nautica daintesa come vettore di turismo, ...

Pubblicità

ilSipontinoNet : ?? Tour velico “Appuntamento in Adriatico” dell’Assonautica Italiana ?? Tappa anche a Manfredonia al Marina del Garg… - PressMareItalia : Anche quest’anno, lunedì 20 giugno 2022, ha fatto tappa a #Manfredonia allo splendido #Portoturistico,… - anna_tambo : Tappa a Manfredonia al Marina del Gargano per il tour velico ''Appuntamento in Adriatico'' by Assonautica - News -… - NauticaReport : Tappa a Manfredonia al Marina del Gargano per il tour velico ''Appuntamento in Adriatico'' by Assonautica… - ilSipontinoNet : Tappa a Manfredonia ?? #Manfredonia #gargano #puglia -