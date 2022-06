Vangelo di oggi, mercoledì 22 Giugno 2022: Mt 7,15-20 | Commento di Papa Francesco (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di mercoledì 22 Giugno 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni”. “Anche dalle parole si conosce la qualità dell’albero. Infatti, chi è buono trae fuori dal suo cuore e dalla sua bocca il bene L'articolo Vangelo di oggi, mercoledì 22 Giugno 2022: Mt 7,15-20 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi22, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni”. “Anche dalle parole si conosce la qualità dell’albero. Infatti, chi è buono trae fuori dal suo cuore e dalla sua bocca il bene L'articolodi22: Mt 7,15-20diproviene da La Luce di Maria.

