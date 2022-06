‘Un Gol per l’Ucraina’ | Nazionale Artisti Tv e Play2Give all’Arechi per ricostruire un ospedale distrutto

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLo stadio Arechi di Salerno apre le porte della solidarietà. Sabato 25 giugno è in programma l’evento ‘Un gol pervoluto dalla Associazione InterOnlus ‘E ti porto in Africa’ e organizzato dalla NB Managment di Milano. L’evento, patrocinato dal Comune di Salerno, è realizzato con la collaborazione della US Salernitana 1919. “Il ricavato dei biglietti acquistati attraverso TicketOne sarà devoluto al popolo ucraino attraverso l’ambasciata del Paese presso la Santa Sede. L’obiettivo è contribuire ai reparti pediatrici degli ospedali bombardati”, dice il presidente della Onlus, il dottore Vincenzo Mallamaci. Che aggiunge: “Considerata la finalità, vorremmo che davvero Salerno desse una testimonianza di grande solidarietà acquistando i biglietti sul circuito ...

Pubblicità

CarloCalenda : @Open_gol Veramente quando erano forti e potenti c’hai fatto un Governo insieme. Peraltro sdoganando Conte che il P… - juventusfc : Buongiorno con Pablito ?? Un gol per avviare la rimonta che vale la Coppa Italia ?????? #GoalOfTheDay - Inter : ?? | #BestCelebration Parte destra del tabellone: l'esultanza con gol allo scadere di @Alexis_Sanchez in supercoppa… - armyrosari : @paolabottelli @FBiasin Lo trovo un comunicato tranquillo.... Al primo gol cambia tutto e si dimentica... - inter_truth : @Vittori29675440 @Gabry9416 @simostu9 Io ti ho detto qual'era la sua media gol, ed era tipo di un gol ogni 163 o 16… -

ilmattino.it

Commenta per primo Non è andata benissimo l'avventura di Antonhy Martial al Siviglia. L'attaccante di proprietà del Manchester United lascia la Spagna con 12 presenze e. Tornerà ai Red Devils, con i quali hacontratto fino al 2024 e secondo il Sun non è escluso che possa rimanere a Manchester con ten Hag che proverà a rilanciarlo.Perché nel campionato appena terminato l'Inter di Inzaghi ha subito soltantoin meno del Milan di Pioli (che, casi della vita, dopo il suo esonero alla Lazio fu sostituito per qualche partita ... Ambrosino illumina Italia Under 19: gol alla Slovacchia e primo posto