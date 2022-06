Ultime Notizie – Wta Eastbourne 2022, Giorgi ai quarti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Camila Giorgi si qualifica ai quarti di finale del torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 757.900 dollari). L’azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, supera la spagnola Garbine Muguruza, numero 10 del ranking Wta e 5 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 51 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Camilasi qualifica aidi finale del torneo Wta 500 di(erba, montepremi 757.900 dollari). L’azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, supera la spagnola Garbine Muguruza, numero 10 del ranking Wta e 5 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 51 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

