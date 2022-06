Ucraina, per oltre 2 italiani su 3 la fine della guerra è ancora lontana (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il conflitto tra Russia e Ucraina si prolunga, ormai, da oltre 4 mesi. Quella che, secondo le intenzioni di Putin, doveva essere un'operazione speciale lampo, si è rivelata una vera e propria guerra. Ad oggi, vista tutta la situazione, oltre 2 italiani su 3 vedono la fine di questo conflitto ancora lontana, secondo un sondaggio di Euromedia Research. Solo 1 italiano su 10 esprime ottimismo e vede la guerra avviarsi verso un accordo di pace. Secondo un quarto della popolazione, gli scontri tra Russia e Ucraina termineranno solo quando la diplomazia riuscirà a riunire intorno ad un tavolo i due contendenti e si avvierà un processo di pace a livello internazionale. Altre “soluzioni” che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il conflitto tra Russia esi prolunga, ormai, da4 mesi. Quella che, secondo le intenzioni di Putin, doveva essere un'operazione speciale lampo, si è rivelata una vera e propria. Ad oggi, vista tutta la situazione,su 3 vedono ladi questo conflitto, secondo un sondaggio di Euromedia Research. Solo 1 italiano su 10 esprime ottimismo e vede laavviarsi verso un accordo di pace. Secondo un quartopopolazione, gli scontri tra Russia etermineranno solo quando la diplomazia riuscirà a riunire intorno ad un tavolo i due contendenti e si avvierà un processo di pace a livello internazionale. Altre “soluzioni” che ...

