Serena Williams, la confessione: “Avevo seri dubbi sul mio rientro in campo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) I suoi dubbi erano quelli degli appassionati di tennis. Perché la percezione era uguale per tutti: il ritorno in campo tutto era tranne che scontato. Ora le parole dette in conferenza stampa confermano quelle sensazioni. “Se mai avessi dubitato del mio ritorno? Certo che l’ho fatto, sarei disonesta se dicessi il contrario. Fortunatamente il mio corpo si sente bene in questo momento. Vado e penso giorno per giorno, partita dopo partita”: parola di Serena Williams dopo l’esordio al torneo Wta di Eastbourne, dove ha giocato e vinto in doppio (non parteciperà al singolare) con la tunisina Ons Jabeur. “Ci è voluto diverso tempo per riprendermi del tutto dall’infortunio al tendine del ginocchio. Quindi non voglio impazzire e prendere decisioni, anche affrettate, in questo momento” ha chiarito ha chiarito la tennista 40enne, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) I suoierano quelli degli appassionati di tennis. Perché la percezione era uguale per tutti: il ritorno intutto era tranne che scontato. Ora le parole dette in conferenza stampa confermano quelle sensazioni. “Se mai avessi dubitato del mio ritorno? Certo che l’ho fatto, sarei disonesta se dicessi il contrario. Fortunatamente il mio corpo si sente bene in questo momento. Vado e penso giorno per giorno, partita dopo partita”: parola didopo l’esordio al torneo Wta di Eastbourne, dove ha giocato e vinto in doppio (non parteciperà al singolare) con la tunisina Ons Jabeur. “Ci è voluto diverso tempo per riprendermi del tutto dall’infortunio al tendine del ginocchio. Quindi non voglio impazzire e prendere decisioni, anche affrettate, in questo momento” ha chiarito ha chiarito la tennista 40enne, ...

