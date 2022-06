Scissione M5s, Buffagni: “Fallimento del nostro percorso”. Conte: “Fine del Movimento? Nostri principi non sono più validi? Ma che dite” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “La Scissione è il Fallimento a 360 gradi del nostro percorso, siamo tutti responsabili è la Fine di ‘quel’ M5s, adesso c’è un nuovo corso con Giuseppe Conte e sono sicuro che farà tesoro di quanto accaduto”. Così Stefano Buffagni, che resta all’interno del M5S e sceglie di non seguire Luigi Di Maio, arrivando alla Camera dei deputati. Disallineamento sulle posizioni Nato come lamentato da Di Maio? “Probabilmente lui è il più bravo politico del Movimento ed ora non più, ma è chiaro che la vicenda dei due mandati ha influenzato le dinamiche, è inutile che ci raccontiamo favole”. Il presidente pentastellato Giuseppe Conte, intercettato da alcuni cronisti prima di arrivare nella sede del Movimento 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Laè ila 360 gradi del, siamo tutti responsabili è ladi ‘quel’ M5s, adesso c’è un nuovo corso con Giuseppesicuro che farà tesoro di quanto accaduto”. Così Stefano, che resta all’interno del M5S e sceglie di non seguire Luigi Di Maio, arrivando alla Camera dei deputati. Disallineamento sulle posizioni Nato come lamentato da Di Maio? “Probabilmente lui è il più bravo politico deled ora non più, ma è chiaro che la vicenda dei due mandati ha influenzato le dinamiche, è inutile che ci raccontiamo favole”. Il presidente pentastellato Giuseppe, intercettato da alcuni cronisti prima di arrivare nella sede del5 ...

