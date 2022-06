Scissione 5 Stelle | Ucraina ringrazia Di Maio | i tweet da Kiev

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono grato a Luigi Diper essere un uomo di integrità. L’Italia ha scelto il lato giusto della storia: sostenere l’è l’unico modo per avvicinare la pace in Europa”. Così su twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, all’indomani dell’addio al M5S. “Negare il sostegno all’– ha sottolineato – incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e ad allargarla oltre i confini dell’”. “Ogni politico sceglie come entrare nei libri di storia mondiale. Un atto forte di Luigi Di– un leader che comprende le sfide del tempo per l’Europa. La politica italiana è una questione solo italiana. Ma siamo grati a tutti coloro che hanno scelto la parte del bene”, scrive su Twitter in italiano il consigliere del presidente ucraino Volodymr Zelensky, Mykhailo ...