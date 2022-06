Radu Cremonese, affare fatto: si attende solo l’ufficialità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l’esperienza all’Inter Radu è pronto a diventare un giocatore della Cremonese: si aspetta solo l’annuncio Radu è pronto ad unirsi alla Cremonese per trovare più spazio in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve la società grigiorossa ufficializzerà l’acquisto di del portiere rumeno dall’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l’esperienza all’Interè pronto a diventare un giocatore della: si aspettal’annuncioè pronto ad unirsi allaper trovare più spazio in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve la società grigiorossa ufficializzerà l’acquisto di del portiere rumeno dall’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @USCremonese-#Radu: domani il portiere sarà in città per firmare - DiMarzio : ???? @Inter: le parole dell'agente di #Radu dopo l'incontro in sede con la @USCremonese: 'C’è un accordo di massima'… - SimoneTogna : Braida e Oscar Damiani sono arrivati in sede #inter…troppo presto! Quindi anziché entrare, sono andati al bar.… - grafuio : RT @InterHubOff: ???? Domani sarà il giorno della firma di Ionut Radu con la Cremonese. [@DiMarzio] - Mvukiye_adrian : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @USCremonese-#Radu: domani il portiere sarà in città per firmare -