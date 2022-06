Quando le emozioni prendono il sopravvento

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Capita di frequente che i giovani si sentano sopraffatti dalle proprie, vale a dire da vissuti che percepiscono come eccessivamente intensi e/o estremamente durevoli. In queste situazioni, le, che per natura sono funzionali alla vita, possono mettere in difficoltà e diventare un vero e proprio nemico per il benessere. La domanda che in molti si pongono in questa situazione è: che cosa mi sta succedendo? Proviamo a capirlo insieme.le(e vale per tutte, felicità compresa!) diventano eccessivamente intense, è facile perdere il controllo su sensazioni, pensieri ed azioni: non scegliamo, ma agiamo direttamente. Si attiva una sorta di pilota automatico, che prende la guida e che non permette di interrompere a comando un’azione. Ad esempio, di fronte ad un importante esame universitario un ...