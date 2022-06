(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giugno 2022 "In primo luogo, le attività previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l'utilizzo dei beneficiari di RdC, ...

Pubblicità

Affaritaliani : Orlando: 'Confronto aperto su cumulo Reddito cittadinanza e stipendio stagionale' -

E' quanto ha affermato il ministro del Lavoro Andreaal Question time. Camera... riaprire il tavolo dicon le parti sociali, credo che questo sia uno dei titoli piu' rilevanti, se non il piu' rilevante in assoluto", ha rimarcato. fil 22 - 06 - 22 18:07:32 (0542)...(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2022 "In primo luogo, le attività previste nell’ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l’utilizzo dei bene ...E' questo l'obiettivo del ministro del Lavoro Andrea Orlando, che ha parlato con i cronisti al termine del Cdm. "Penso sia importante - ha spiegato - appena ci saranno le condizioni politiche, ...