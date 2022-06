Mistero sul fegato ritrovato in mare: potrebbe essere umano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come racconta Repubblica.it, un bagnante ha visto galleggiare un fegato ed ha avvisato la capitaneria di porto. La guardia costiera ha recuperato l'organo e il sostituto procuratore Daria Monsurrò ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come racconta Repubblica.it, un bagnante ha visto galleggiare uned ha avvisato la capitaneria di porto. La guardia costiera ha recuperato l'organo e il sostituto procuratore Daria Monsurrò ...

Pubblicità

zazoomblog : Mistero sul fegato ritrovato in mare: potrebbe essere umano - #Mistero #fegato #ritrovato #mare: - GazzettaDelSud : ?? Mistero sul #fegato ritrovato in mare: potrebbe essere umano. #latina - MariellaLoi : RT @LaVeritaWeb: Rinviata il processo al finanziere. Manca il certificato di decesso: è irriconoscibile, potrebbe non essere lui. Scomparso… - MarcoBeltrami79 : Perché #SerenaWilliams gioca con le strisce adesive sul viso: mistero in campo, lei non risponde - FrancoTorre1953 : L'Italia è il Paese in cui si fanno le processioni per far piovere. Come si faccia a prendere sul serio questo Paese è un mistero. -