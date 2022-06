Milano, i militari e il catcalling a una 19enne: 'Ai miei hanno detto di non farmi uscire da sola' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Milano , via al processo per tre militari , accusati di molestie ai danni di una 19enne . I tre uomini, di 23, 24 e 32 anni, dovranno rispondere del presunto catcalling ai danni della ragazza, che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022), via al processo per tre, accusati di molestie ai danni di una. I tre uomini, di 23, 24 e 32 anni, dovranno rispondere del presuntoai danni della ragazza, che ...

Pubblicità

leggoit : #Milano, i #militari e il #catcalling a una 19enne: «Ai miei hanno detto di non farmi uscire da sola» - Affaritaliani : Cat-calling da tre militari, la vittima 'Sono scoppiata a piangere' - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Catcalling, la ragazza molestata da tre militari parla in aula: 'Per tre volte mi sono venuti vicino e mi hanno minacciata'… - rep_milano : Catcalling, la ragazza molestata da tre militari parla in aula: 'Per tre volte mi sono venuti vicino e mi hanno min… - 1GROSSI : RT @laperlaneranera: Il 1 Giugno 2022 prende il via il processo per Stupro, contro il figlio di Peppe Grillo. Saranno ascoltati i 4 militar… -