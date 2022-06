M5S: Conte, 'critiche fanno più male a Di Maio che a Movimento, rinnega sua storia' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Io credo che le critiche" mosse da Luigi Di Maio "facciano male più a lui che al M5S, mi spiego": Sui principi "del M5S e i valori noi abbiamo scritto una carta di principi e valori condivisa, se oggi lui li rinnega lui rinnega la sua storia personale. Guardi, uno può ammettere un errore, però dire che ha abbracciato un principio e quel principio oggi diventa negoziabile fa male a lui, non al M5S". Così Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Controcorrente' in onda questa sera su Rete 4. A chi gli fa notare che le posizioni del Movimento sono cambiate nel tempo, "qui si tratta di qualche errore in qualche espressione sua - replica l'ex premier - io lo capisco perché in passato è stato molto veemente, è stato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Io credo che le" mosse da Luigi Di"faccianopiù a lui che al M5S, mi spiego": Sui principi "del M5S e i valori noi abbiamo scritto una carta di principi e valori condivisa, se oggi lui liluila suapersonale. Guardi, uno può ammettere un errore, però dire che ha abbracciato un principio e quel principio oggi diventa negoziabile faa lui, non al M5S". Così Giuseppe, in un'intervista a 'Controcorrente' in onda questa sera su Rete 4. A chi gli fa notare che le posizioni delsono cambiate nel tempo, "qui si tratta di qualche errore in qualche espressione sua - replica l'ex premier - io lo capisco perché in passato è stato molto veemente, è stato ...

Pubblicità

lorepregliasco : La crisi del Movimento 5 Stelle ha un inizio ben preciso, mi pare: la giravolta dell'estate 2019 e l'alleanza con i… - ItaliaViva : La fine del #M5S è un qualcosa che è iniziato con la fine del governo #Conte. Capisco che qualcuno in questo moment… - sebmes : “Uno non vale l’altro” dice #DiMaio uscendo dal M5S. Lui è uno, l’altro è Conte. - faustacu : RT @BimbiMeb: Per forza che Calenda non sopporta Renzi: in 2 anni Matteo è riuscito a distruggere il M5S,evitare a Salvini di diventare PdC… - Roberto__Sacco : Scissione 5 Stelle, Conte: 'Non chiederò dimissioni Di Maio' - -