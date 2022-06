Inter, torna Lukaku: la reazione dei tifosi nerazzurri sui social | VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo una sola stagione, Romelu Lukaku torna all'Inter. L'attaccante arriva in prestito secco dal Chelsea: ecco la reazione social dei tifosi nerazzurri. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo una sola stagione, Romeluall'. L'attaccante arriva in prestito secco dal Chelsea: ecco ladei

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - Gazzetta_it : Lukaku torna all’Inter: è fatta! Manca solo l’annuncio - ComuneSbramato : RT @AgenziaANSIA4: +++ Calcio +++ Lukaku torna all'Inter: avevo dimenticato il rubinetto della doccia aperto. - infoitsport : Romelu Lukaku torna all'Inter. A metà della prossima settimana in Italia per le visite mediche -