Il Papa incontra le famiglie: nessuno vuole l’amore a tempo determinato, la vita familiare non è impossibile (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con il Festival delle famiglie Papa Francesco apre l’Aula Paolo VI a esperienze della vita di tutti i giorni, da vivere sempre con gli occhi che guardano al Cielo. Momenti di riflessione, che si alternano a spazi in cui la preghiera unisce il filo delle esperienze terrene, con la famiglia testimonianza dell’amore di Dio. «La vita familiare non è una missione impossibile», dice allo il Pontefice rivolgendosi ai tantissimi presenti che affollano la sala vaticana. Uomini, donne e bambini venuti da ogni parte del mondo, a cui il Santo Padre – dopo aver ascoltato il racconto di alcuni tra i presenti – rivolge un ringraziamento speciale, dicendo: «Le vostre testimonianze hanno fatto da “amplificatori”. Avete dato voce all’esperienza di tante altre famiglie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con il Festival delleFrancesco apre l’Aula Paolo VI a esperienze delladi tutti i giorni, da vivere sempre con gli occhi che guardano al Cielo. Momenti di riflessione, che si alternano a spazi in cui la preghiera unisce il filo delle esperienze terrene, con la famiglia testimonianza deldi Dio. «Lanon è una missione», dice allo il Pontefice rivolgendosi ai tantissimi presenti che affollano la sala vaticana. Uomini, donne e bambini venuti da ogni parte del mondo, a cui il Santo Padre – dopo aver ascoltato il racconto di alcuni tra i presenti – rivolge un ringraziamento speciale, dicendo: «Le vostre testimonianze hanno fatto da “amplificatori”. Avete dato voce all’esperienza di tante altre...

