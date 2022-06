I positivi al Covid-19 potrebbero essere 3 milioni, dice l’epidemiologo La Vecchia (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Il Covid è tornato. Oggi è di nuovo molto diffuso. Ma a differenza dello scorso inverno, non fa più tanta paura». Carlo La Vecchia, professore di Epidemiologia all’Università di Milano, in un’intervista a Repubblica fotografa la situazione attuale. Con i casi di positività che verosimilmente sarebbero molti di più dei numeri che appaiono nelle statistiche ufficiali. «Chi ha sintomi persistenti fa il tampone», dice. «Molti degli altri invece preferiscono non avere limitazioni alla libertà. In Gran Bretagna ne hanno preso atto e non richiedono più la quarantena per i positivi. Da noi molti evitano i test ufficiali per non doversi chiudere in casa. Il risultato è che i 30-35mila casi giornalieri ufficiali sono sicuramente sopra 100mila, in realtà. L’indice di positività ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Ilè tornato. Oggi è di nuovo molto diffuso. Ma a differenza dello scorso inverno, non fa più tanta paura». Carlo La, professore di Epidemiologia all’Università di Milano, in un’intervista a Repubblica fotografa la situazione attuale. Con i casi dità che verosimilmente sarebbero molti di più dei numeri che appaiono nelle statistiche ufficiali. «Chi ha sintomi persistenti fa il tampone»,. «Molti degli altri invece preferiscono non avere limitazioni alla libertà. In Gran Bretagna ne hanno preso atto e non richiedono più la quarantena per i. Da noi molti evitano i test ufficiali per non doversi chiudere in casa. Il risultato è che i 30-35mila casi giornalieri ufficiali sono sicuramente sopra 100mila, in realtà. L’indità ...

