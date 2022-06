F1, Red Bull ha sospeso Juri Vips: commento razzista in un video su Twitch (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un qualcosa di veramente inatteso. Il pilota estone Juri Vips, collaudatore della Red Bull e impegnato nella F2 con il team Hitech Gran Prix, è stato sospeso con effetto immediato dalla scuderia di Milton Keynes. La motivazione è davvero particolare e vale la pena raccontarla. Nel corso di una trasmissione ‘Twitch’, Vips si sarebbe lasciato andare a un commento razzista e questo ha fatto subito scattare un provvedimento di carattere disciplinare da parte del team: “La Red Bull Racing ha sospeso il pilota junior Juri Vips da tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un’indagine completa sull’incidente“, le parole in un messaggio sui social di Red ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un qualcosa di veramente inatteso. Il pilota estone, collaudatore della Rede impegnato nella F2 con il team Hitech Gran Prix, è statocon effetto immediato dalla scuderia di Milton Keynes. La motivazione è davvero particolare e vale la pena raccontarla. Nel corso di una trasmissione ‘’,si sarebbe lasciato andare a une questo ha fatto subito scattare un provvedimento di carattere disciplinare da parte del team: “La RedRacing hail pilota juniorda tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un’indagine completa sull’incidente“, le parole in un messaggio sui social di Red ...

