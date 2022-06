Ecco come diventa rosso il polo nord di Caronte (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli scienziati del Southwest Research Institute hanno combinato i dati della missione New Horizons della NASA con nuovi esperimenti di laboratorio e modelli esosferici per comprendere la composizione del polo rosso della luna di Plutone Caronte e come potrebbe essersi formato. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli scienziati del Southwest Research Institute hanno combinato i dati della missione New Horizons della NASA con nuovi esperimenti di laboratorio e modelli esosferici per comprendere la composizione deldella luna di Plutonepotrebbe essersi formato.

