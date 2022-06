Coronavirus, mercoledì 22 giugno: sono 6.593 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 5.552 tamponi molecolari e 23.744 antigenici per un totale di 29.296 tamponi, si registrano 6.593 nuovi casi positivi, sono 6 i decessi, 543 i ricoverati (+16), 55 le terapie intensive (+7) e 4.834 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “visto l’aumento dei casi si raccomanda l’utilizzo della mascherina dove non è possibile garantire il corretto distanziamento”. I casi a Roma città sono a quota 3.912. Asl Roma 1: sono 1.359 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.444 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.109 i nuovi casi e 0 i decessi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Oggi nel, su 5.552 tamponi molecolari e 23.744 antigenici per un totale di 29.296 tamponi, si registrano 6.593casi positivi,6 i decessi, 543 i ricoverati (+16), 55 le terapie intensive (+7) e 4.834 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “visto l’aumento dei casi si raccomanda l’utilizzo della mascherina dove non è possibile garantire il corretto distanziamento”. I casi a Roma cittàa quota 3.912. Asl Roma 1:1.359 icasi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2:1.444 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3:1.109 icasi e 0 i decessi ...

