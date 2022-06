Calcio: Curva Nord Inter 'Non contesteremo Lukaku ma ora uno dei tanti' (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della Curva" MILANO - La Curva Nord dell'Inter non contesterà Romelu Lukaku. Il centravanti belga, ormai ad un passo dal ritorno in ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della" MILANO - Ladell'non contesterà Romelu. Il centravanti belga, ormai ad un passo dal ritorno in ...

