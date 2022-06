Bill Cosby condannato per aver abusato sessualmente di una 16enne nel 1975

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 giugno 2022)è statodalla giuria della California ad un risarcimento di 500 mila dollari peraggreditoJudy Huth nelalla Playboy Mansion. Ai tempi Judy aveva 16 anni.a risarcire con 500mila dollari Judy Huth per aggressione sessuale quando la donna aveva 16 annisi ritrova nuovamente al centro di un verdetto giuridico che lo condanna colpevole per un’aggressione sessuale nel. La giuria della California ha infatti confermato la colpevolezza dell’attore comico conosciuto per il suo ruolo nella sitcom “I Robinson” perdi Judy Huth ...