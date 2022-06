Atp Maiorca 2022, ritiro Kyrgios per infortunio agli addominali: allarme Wimbledon (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nick Kyrgios ha annunciato ufficialmente il ritiro agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Maiorca 2022, consentendo a Roberto Bautista Agut di approdare ai quarti senza scendere in campo. Il forfait del tennista australiano è derivato da un infortunio agli addominali, particolarmente sollecitati nelle ultime settimane su erba; l’estroso aussie ha infatti giocato e vinto molto, più di quanto fosse abituato negli ultimi mesi e anni. Risultati positivi per Kyrgios tra Stoccarda, Halle e Maiorca, che l’hanno proiettato due volte in semifinale e una, appunto, agli ottavi. Dopo aver sconfitto Laslo Djere in seguito a una battaglia in tre set, a Maiorca, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nickha annunciato ufficialmente ilottavi di finale dell’Atp 250 di, consentendo a Roberto Bautista Agut di approdare ai quarti senza scendere in campo. Il forfait del tennista australiano è derivato da un, particolarmente sollecitati nelle ultime settimane su erba; l’estroso aussie ha infatti giocato e vinto molto, più di quanto fosse abituato negli ultimi mesi e anni. Risultati positivi pertra Stoccarda, Halle e, che l’hanno proiettato due volte in semifinale e una, appunto,ottavi. Dopo aver sconfitto Laslo Djere in seguito a una batta in tre set, a, ...

