VIDEO | LUKAKU TORNA AL’L’INTER | TUTTE LE CIFRE!

(Di martedì 21 giugno 2022) Piovono conferme sul ritorno di Romeluall’Inter. Il centravanti belga, dopo aver lasciato Milano nella scorsa sessione estiva di calciomercato sembrerebbe pronto a fare il suo ritorno nel club che ha maggiormente esaltato le sue doti tecniche e fisiche. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il classe 1993 si trasferirà dal Chelsea alla formazione nerazzurra con la formula del prestito. Ai blues andranno inizialmente 10 milioni di euro. Stando a quanto affermato dall’esperto di mercato, in questa settimana, l’ex Manchester United dovrebbe sostenere le visite mediche per poi firmare il suo contratto. Sembrerebbe quindi tutto pronto per il grande ritorno di, da una semplice suggestione si sta concretizzando una quasi incredibile realtà. L’attaccante sarebbe quindi pronto a rimpinzare il suo bottino con la ...