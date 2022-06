Uomini e Donne, il segreto di Ida Platano: “L’ho sentito molto” (Di martedì 21 giugno 2022) Ida Platano è senza ombra di dubbio una delle protagoniste di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri la dama ha rivelato un segreto: le sue parole. Anche quest anno una delle grandi protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne è stata Ida Platano. Nonostante la fine del dating show, la dama bresciana continua a far parlare di sé sui social: scopriamo il suo segreto. La dama bresciana durante una puntata del dating show di Canale 5 (Via Screenshot)Ida Platano è tornata sui social mostrandosi più emozionata che mai. Infatti la dama di Brescia ha ammesso di aver trascorso un fine settimana da favola e di essersi svegliata molto tardi. La sera prima Ida ha festeggiato fino alla mattina, facendo le ore ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 giugno 2022) Idaè senza ombra di dubbio una delle protagoniste di. Nella giornata di ieri la dama ha rivelato un: le sue parole. Anche quest anno una delle grandi protagoniste del Trono Over diè stata Ida. Nonostante la fine del dating show, la dama bresciana continua a far parlare di sé sui social: scopriamo il suo. La dama bresciana durante una puntata del dating show di Canale 5 (Via Screenshot)Idaè tornata sui social mostrandosi più emozionata che mai. Infatti la dama di Brescia ha ammesso di aver trascorso un fine settimana da favola e di essersi svegliatatardi. La sera prima Ida ha festeggiato fino alla mattina, facendo le ore ...

