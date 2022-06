Pubblicità

MonikaNikyta : #Milano si prepara per la conclusione del Pride Month 2022, il mese dedicato all'orgoglio gay, alla parità di dirit… - TrendOnline : Presto arriverà un nuovo sostegno per i #lavoratori italiani: il #BonusBustaPaga! Si tratta di un bonus fino a 75€… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @MuseoArcheoCa: Oggi è il Solstizio d’Estate e la Festa della Musica! Sino a fine mese visitando il Museo troverete lo speciale podcast… - Museo_Eboli : RT @MuseoArcheoCa: Oggi è il Solstizio d’Estate e la Festa della Musica! Sino a fine mese visitando il Museo troverete lo speciale podcast… - AriannaAmbrosi0 : RT @MuseoArcheoCa: Oggi è il Solstizio d’Estate e la Festa della Musica! Sino a fine mese visitando il Museo troverete lo speciale podcast… -

La Luce di Maria

...99 al. - Pagina Vodafone - Foruma VodafoneVisitabile già daldi maggio, viene presentata al pubblico sabato 25 giugno, ore 19, alla ... Per l'occasione sarà presentato il catalogoalle mostre di Trento e Rovereto. A introdurre il ... Un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù con le rivelazioni di una mistica – 21 giugno Anche Milano si prepara per il Pride 2022. Il corteo è previsto per il 2 luglio, ma Atm e Cig Arcigay hanno già preparato il primo tram arcobaleno ...L'estate è ormai arrivata per tutti, e anche per gli operatori telefonici: dopo aver descritto tutte le novità attese per i prossimi mesi per quanto rigua ...