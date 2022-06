Torino, intesa trovata per Pellegri (Di martedì 21 giugno 2022) Il Torino riscatterà dal Monaco il cartellino di Pietro Pellegri. L'attaccante italiano non ha vissuto un'ottima stagione in... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Ilriscatterà dal Monaco il cartellino di Pietro. L'attaccante italiano non ha vissuto un'ottima stagione in...

Pubblicità

sportli26181512 : Torino, intesa trovata per Pellegri: Il Torino riscatterà dal Monaco il cartellino di Pietro Pellegri. L'attaccante… - dome_li1 : RT @marifcinter: #Skriniar, il #Psg rilancerà a 60 mln, forse già domani. #Bremer, settimana prossima vertice #Inter-#Torino per cercare un… - solotravelit : Nel panorama di #Torino il grattacielo Intesa San Paolo, hi-tech ed ecosostenibile (Archivio) - sportli26181512 : Torino, intesa con il Monaco per Pellegri: 5,5 milioni per l'acquisto a titolo definitivo: Il futuro di Pietro Pell… - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #Skriniar, il #Psg rilancerà a 60 mln, forse già domani. #Bremer, settimana prossima vertice #Inter-#Torino per cercare un… -