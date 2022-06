Salernitana: Di Tacchio in uscita, corte serrata dalla serie B (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Saranno molti i calciatori che lasceranno la Salernitana questa estate, colpa di una rosa extralarge che necessita di essere sfoltita. Raccontato a parte di Belec, al passo di addio c’è anche il centrocampista Francesco Di Tacchio. Relegato al ruolo di riserva con Davide Nicola, il 32enne originario di Trani si appresta a salutare l’Arechi. Sulle sue tracce c’è l’ambiziosa Ternana di Cristiano Lucarelli. Gli umbri, oltre a offrire una maglia da titolare, fanno leva anche su un contratto in scadenza tra un anno e avrebbero già sondato il terreno sia con la società granata che con l’agente (gli interessi di Di Tacchio sono curati da Mario Giuffredi). La pista, insomma, appare calda e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Saranno molti i calciatori che lasceranno laquesta estate, colpa di una rosa extralarge che necessita di essere sfoltita. Raccontato a parte di Belec, al passo di addio c’è anche il centrocampista Francesco Di. Relegato al ruolo di riserva con Davide Nicola, il 32enne originario di Trani si appresta a salutare l’Arechi. Sulle sue tracce c’è l’ambiziosa Ternana di Cristiano Lucarelli. Gli umbri, oltre a offrire una maglia da titolare, fanno leva anche su un contratto in scadenza tra un anno e avrebbero già sondato il terreno sia con la società granata che con l’agente (gli interessi di Disono curati da Mario Giuffredi). La pista, insomma, appare calda e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

salernonotizie : Salernitana: Di Tacchio, Cavion, Capezzi e Kechrida verso l’addio - TuttoSalerno : Salernitana, capitan Di Tacchio piace in B. Ai titoli di coda l'esperienza in granata - TuttoSalerno : Salernitana, capitan Di Tacchio piace in B. Ai titoli di coda l'esperienza in granata -