Rievocazione con divise naziste | la gaffe del Pd

(Di martedì 21 giugno 2022) Il Pd toscano ha accusato la Provincia di Arezzo e il Comune di Castiglion Fibocchi (entrambi guidate dal centrodestra) di aver dato il patrocinio per unastorica con figuranti in divisa nazista: ma nessuno dei due enti ha patrocinato la manifestazione

Il Pd toscano ha accusato la Provincia di Arezzo e il Comune di Castiglion Fibocchi (entrambi guidate dal centrodestra) di aver dato il patrocinio per una rievocazione storica con figuranti in divisa ...Per tre giorni Alcamo è diventata capitale siciliana della rievocazione storica multiepocale ... arena di combattimento e poligoni di tiro con arco. Alla chiesa di San Nicola, invece, la mostra di ...