Responsabile di una trentina di furti in centro storico: arrestato 45enne (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn data 17 giugno 2022, ufficiali di PG in servizio presso la Compagnia CC di Salerno hanno eseguito un’ordinanza cautelare applicativa della detenzione in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di un soggetto di 45 anni, già pregiudicato, al quale risultano contestati numerosi reati di rapina e furto aggravato verificatisi presso molteplici esercizi commerciali presenti nel centro storico della città di Salerno. In particolare, il provvedimento cautelare scaturisce dall’ attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Salerno Principale, i quali da novembre 2021 a maggio 2022, attraverso la ricerca e raccolta di denunce e testimonianze, analisi delle immagini di centinaia telecamere pubbliche e private, analisi dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn data 17 giugno 2022, ufficiali di PG in servizio presso la Compagnia CC di Salerno hanno eseguito un’ordinanza cautelare applicativa della detenzione in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di un soggetto di 45 anni, già pregiudicato, al quale risultano contestati numerosi reati di rapina e furto aggravato verificatisi presso molteplici esercizi commerciali presenti neldella città di Salerno. In particolare, il provvedimento cautelare scaturisce dall’ attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Salerno Principale, i quali da novembre 2021 a maggio 2022, attraverso la ricerca e raccolta di denunce e testimonianze, analisi delle immagini di centinaia telecamere pubbliche e private, analisi dei ...

